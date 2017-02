Auteur: Rik Arnoudt

Rik Arnoudt Onder grote belangstelling van de pers heeft Geert Wilders in Spijkenisse de aftrap gegeven voor de verkiezingscampagne van zijn rechts-populistische Partij voor de Vrijheid (PVV). Tientallen journalisten uit binnen- en buitenland waren uitgerukt. Er was ook veel politie en beveiliging op de been.