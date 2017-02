"Mocht het God believen hem tot zich te roepen, kan hij desnoods als lijk kandidaat zijn", zei Grace Mugabe. Volgende week wordt Robert Mugabe 93. De laatste tijd vertoont hij zich nog nauwelijks in het openbaar en lijkt zijn 51-jarige echtgenote een steeds grotere rol te spelen op het politieke toneel.

Grace Mugabe beschuldigt sommige parttijleden van Zanu-PF ervan dat ze haar echtgenoot en zijzelf aan de kant proberen te schuiven. "Eender wie in 1980 samen met Mugabe was, heeft het recht niet om hem nu te zeggen dat hij te oud is. Als je wil dat Mugabe gaat, ga dan samen met hem. Dan nemen wij (zijzelf, nvdr.) het over, want wij waren er in 1980 niet bij."

Eerder heeft Mugabe al gezegd dat hij wil leven tot hij 100 wordt en dat hij levenslang aan de macht wil blijven. Ook de president heeft er partijgenoten al van beschuldigd tegen hem te complotteren.