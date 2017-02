Voorafgaand aan Pence had de Duitse bondskanselier Angela Merkel al opgeroepen om mulilaterale organisaties als de Europese Unie, de VN en de NAVO te steunen en te versterken.

"Zullen we in een jaar waarin we met enorme uitdagingen geconfronteerd worden, kunnen blijven samenwerken of zullen we allemaal terugvallen in onze afzonderlijke rollen", vroeg Merkel zich af, een verwijzing naar de komende verkiezingen in Duitsland, Frankrijk en Nederland en het oprukkende nationalisme. Volgens Merkel kan Europa niet op haar eentje de strijd tegen het fundamentalistische terrorisme aangaan. "We hebben de kracht van de VS nodig", aldus Merkel die er ook op wees dat de samenwerking in sommige internationale organisaties nog een stuk beter kan.

Merkel herhaalde overigens dat Duitsland zich wil engageren om 2 procent van zijn bruto nationaal product bij te dragen aan de NAVO. Twee procent is de officiële richtlijn, maar Duitsland draagt momenteel maar 1,3 procent bij. Pence antwoordde daarop dat Washington verwacht dat alle leden die 2 procentnorm zouden halen.