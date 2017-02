Fillon (62) zit in nauwe schoentjes door de beschuldigingen dat hij zijn vrouw Penelope en zijn twee kinderen een salaris betaalde als parlementair medewerkers terwijl ze nooit voor hem gewerkt hebben. Het Franse gerecht is een vooronderzoek gestart, maar het is nog niet duidelijk of er ook een officiële aanklacht tegen Fillon komt. Hijzelf ontkent de feiten, en zegt dat zijn familieleden wel degelijk voor hem gewerkt hebben.

De centrumrechtse politicus zei gedurende verschillende weken dat hij uit de race om het presidentschap zou stappen als er een formeel onderzoek tegen hem zou worden geopend. "Een bezoedelde eer door een inverdenkingstelling zou het enige zijn dat mij ervan zou weerhouden om kandidaat te zijn", zei Fillon vorige maand nog beslist op de Franse zender TF1. Maar inmiddels lijkt hij van mening veranderd, zo blijkt nu uit het interview met Le Figaro.

"Ik had gewenst dat Justitie net nu, in tijden van een presidentscampagne, snel zou werken", aldus Fillon. "Maar Justitie heeft nog geen beslissing genomen. Het onderzoek duurt voort en de klok loopt. Hoe dichter we bij de datum van de presidentsverkiezing komen, hoe schandaliger het zou zijn om rechts en het centrum een kandidaat te ontzeggen. (...) Mijn besluit staat vast: ik ben kandidaat en ik ga door tot aan de overwinning."

Hoewel de procureur besliste om het onderzoek nog niet af te sluiten, is het de rechter die moet beslissen of er een officieel onderzoek komt naar de financiële handel en wandel van Fillon. Het kan echter nog maanden of zelfs jaren duren voor die beslissing genomen wordt.

Penelope-gate heeft Fillon alleszins een fikse klap toegebracht. Waar hij voordien voorop liep in de peilingen, tonen twee recente bevragen aan dat zijn kansen om als favoriet uit de eerste stemronde op 23 april te komen nu zo goed als helemaal weggeslonken zijn.