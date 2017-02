Zinkgat slokt twee voertuigen op in Californië

In Los Angeles was gisterenavond een straat afgesloten nadat een voertuig was opgeslokt door een zinkgat. Een lokale nieuwszender filmde vanuit een helikopter hoe een tweede voertuig verdween in het gat van meer dan 6 meter diep. De bestuurder van het eerste voertuig raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk heeft de extreme regenval van de voorbije dagen de ondergrond weggespoeld.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Zinkgat slokt twee voertuigen op in Californië

In Los Angeles was gisterenavond een straat afgesloten nadat een voertuig was opgeslokt door een zinkgat. Een lokale nieuwszender filmde vanuit een helikopter hoe een tweede voertuig verdween in het gat van meer dan 6 meter diep. De bestuurder van het eerste voertuig raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk heeft de extreme regenval van de voorbije dagen de ondergrond weggespoeld.