Iraanse VUB-prof opnieuw in hongerstaking

Tijdens een conferentie in Teheran werd hij opgepakt en maandenlang opgesloten terwijl hem niets ten laste werd gelegd. Nu is hij aan een vijfde hongerstaking bezig. Het laatste contact met zijn familie was op 14 februari.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Iraanse VUB-prof opnieuw in hongerstaking

Tijdens een conferentie in Teheran werd hij opgepakt en maandenlang opgesloten terwijl hem niets ten laste werd gelegd. Nu is hij aan een vijfde hongerstaking bezig. Het laatste contact met zijn familie was op 14 februari.