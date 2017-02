De taliban en IS-strijders hebben de afgelopen week een golf van zelfmoordaanslagen, aanslagen met zelfgemaakte bommen en schietpartijen vanuit rijdende auto's uitgevoerd en opgeëist.

De dodelijkste aanslag, door een zelfmoordterrorist van IS, was die op het bekendste soefi-heiligdom, Lal Shahbaz Qalandar, gisteravond. Daarbij vielen minstens 83 doden, aldus een dokter van een ziekenhuis in de zuidelijke provincie Sindh, en van de 250 gewonden zijn er nog 50 in kritieke toestand.

De veiligheidsdiensten van Pakistan hebben nu aangekondigd dat ze alles op alles zullen zetten om islamistische extremisten te vernietigen en het leger voegde de daad meteen bij het woord.

"Meer dan 100 terroristen zijn sinds afgelopen nacht gedood, en er is een aanzienlijk aantal arrestaties verricht", zo meldde het leger vandaag in een update over de operaties. "De terroristen zullen genadeloos vervolgd worden, zonder aanziens des persoons, om het even waar en overal", zo tweette de woordvoerder van het leger.

Voorts eiste Pakistan dat buurland Afghanistan, waar de taliban eveneens sterk staat, "78 terroristen" uitlevert.



Eerste minister Nawaz Sharif veroordeelde het bloedbad en had het over een aanval op de toekomst van het "progressieve, inclusieve" Pakistan. Hij zwoer "al het mogelijke" te doen om het land te beschermen.

De nieuwe aanslagen maakten een einde aan een periode van relatieve rust, wat de hoop gevoed had dat de militanten gedesorganiseerd waren en dat hun leiders verspreid waren. Die hoop is nu wel de grond ingeboord.