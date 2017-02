Het was de eerste keer dat de paus een bezoek bracht aan de universiteit in de Italiaanse hoofdstad. Hij nam er ruim de tijd om met de studenten in gesprek te gaan. Paus Franciscus ging vooral in op de huidige politieke zeden. Hij hield op de Roma Tre campus een vurig pleidooi voor meer dialoog.

"Beledigingen zijn de norm geworden. De ene zegt dit in de kranten, en de andere weer dat. We zouden ons allemaal beter wat koest houden, en minder zelf praten om meer naar elkaar te luisteren. In debatprogramma's op tv onderbreken politici elkaar voortdurend nog voor ze uitgesproken zijn", aldus de paus.

"In een samenleving waar de politieke standaarden zo laag zijn gevallen - dat geldt trouwens voor de hele wereld - raken we het gemeenschapsgevoel, van samenleven, kwijt. Want een sociale samenleving is gebaseerd op dialoog", meent Franciscus. "Ga op zoek naar het geduld van de dialoog. Want oorlogen ontstaan in ons hart, wanneer we ons niet openstellen voor een gesprek met de ander."