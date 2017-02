IS pleegt moordende aanslag in druk moslimheiligdom

Bij een zelfmoordaanslag op een islamitisch heiligdom in Pakistan zijn 75 mensen omgekomen en meer dan 150 gewond. De aanslag vond plaats op een heilige dag voor de soefi's, da's een islamitische minderheid. Daardoor was het zeer druk in de tempel. De aanslag is opgeëist door terreurgroep IS.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

IS pleegt moordende aanslag in druk moslimheiligdom

Bij een zelfmoordaanslag op een islamitisch heiligdom in Pakistan zijn 75 mensen omgekomen en meer dan 150 gewond. De aanslag vond plaats op een heilige dag voor de soefi's, da's een islamitische minderheid. Daardoor was het zeer druk in de tempel. De aanslag is opgeëist door terreurgroep IS.