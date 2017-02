Een groot voordeel aan zo’n spreidingsplan, is dan weer dat iedereen mee in het bad wordt getrokken. Als Duitsland het redt, dan lijkt me dat laatste daar een grote factor in. Wat ik zag in het dorp en in de omliggende dorpen, is dat iedereen gewoonweg de stier bij de horens vat.

In de school van Enji moesten inderhaast cursussen Duits voor beginners worden gemaakt, lessen waarin ook voorbereid werd op integratie, en er moest personeel worden gevonden om die te geven. Niemand zei dat dat allemaal makkelijk gegaan was. Maar iedereen zei dat het al bij al toch heel goed gelukt was. Al zijn er ook vluchtelingen die wellicht helemaal niet te integreren vallen, zei de directrice.