Betoging tegen politiegeweld in Parijs loopt uit de hand

In Bobigny, een voorstad van Parijs, zijn hevige rellen uitgebroken bij een betoging tegen vier agenten die op 2 februari een 22-jarige zwarte man hardhandig hebben gearresteerd. De manifestanten gooiden stenen en metalen staven naar de oproerpolitie. De agenten reageerden met traangas. In de Parijse banlieue is het al dagen onrustig.

