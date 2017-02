Het verzet van Frankrijk draait niet om de eigenlijke begroting voor het jaar 2017, maar puur om een principekwestie. “Er is niets mis met de begroting", zegt Europees Parlementslid Mark Demesmaeker in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Het is een formele klacht. Frankrijk stapt naar het Hof omdat we in Brussel op het knopje drukten en niet in Straatsburg."

Volgens Frankrijk miskent het Europees Parlement hiermee de Europese verdragen. De hoofdzetel van het Europees Parlement bevindt zich immers in Straatsburg en niet in Brussel. Frankrijk wijst naar het Verdrag van Lissabon waarin staat dat "de begrotingszitting" inderdaad in Straatsburg moet worden gehouden.

Demesmaeker: “Puur formeel hebben ze een punt. Er staat inderdaad in het verdrag dat de begroting in Straatsburg moet worden gestemd. Maar een verdrag wordt afgesloten in een bepaalde context en bepaald tijdskader en is niet in steen gebeiteld. De politieke realiteit van vandaag is dat ik dit niet krijg uitgelegd.”