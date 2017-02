Het is volgens Mattis ook zo goed als zeker dat Rusland zich gemengd heeft in de verkiezingen. "Er is weinig twijfel dat ze zich ofwel hebben bemoeid ofwel hebben geprobeerd een aantal verkiezingen te beïnvloeden in onze democratieën."

Na zijn waarschuwing - "Betaal meer of we herbekijken onze relatie met de NAVO" - naar de NAVO-landen gisteren, verklaarde Mattis dat hij tevreden was met de reacties. "De verbintenis tegenover artikel 5 blijft ijzersterk. De boodschap die ik hier gebracht heb, werd zeer goed ontvangen. Ze was niet omstreden en er was ook geen discussie over. Ik ga hier optimistisch weg."

Een aantal landen wilden ook meteen tonen dat de eis van Mattis niet in dovemansoren valt. Vijf landen, waaronder België hebben een intentieverklaring ondertekend om tankervliegtuigen aan te kopen.