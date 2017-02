Bij het bedrijf Hamm Chemie in Oberhausen liep het vanochtend goed mis bij het lossen van een schip. Een lading zoutzuur werd verkeerdelijk in een grote tank met zwavelzuur gepompt. Daardoor ontstond een chemische reactie waardoor een grote gifwolk uit de tank ontsnapte en in de lucht terechtkwam.

De grote wolk trok over de stad Oberhausen en was van ver te zien. Onmiddellijk werden verschillende wegen in de omgeving geblokkeerd. Ook het trein- en busverkeer werd stilgelegd.

Dat kon niet voorkomen dat 150 mensen lichte ademhalingsproblemen kregen. Het ging om werknemers van het bedrijf zelf en van omliggende bedrijven. Ze worden allen medisch onderzocht en behandeld. Intussen is de wolk opgelost en is de omgeving grotendeels vrijgegeven.

Bij het bedrijf schat men dat de schade aan de tank zal oplopen tot 1,5 miljoen euro.