Maar hoe zit het met de tortelduifjes Harry en Meghan Markle? De Britse pers meent te weten dat sinds december de Amerikaanse actrice logeert bij de Britse prins in Kensington Palace en dat ze haar eerste officiële verschijning zou maken op het huwelijk van Kate Middletons zus, Pippa, in mei. Andere vraag die de paparazzi bezighield: hoe vierden zij hun eerste Valentijn? Een antwoord kwam er niet direct.

Toch liet Markle van zich horen op haar lifestyleblog The Tig. Ze zette immers een bericht van vorig jaar in de schijnwerpers, eentje die ze lanceerde naar aanleiding van Valentijn onder de titel "Be your own Valentine". Markle was toen nog alleen en steekt alle singles een hart onder de riem: "Ik denk dat je gewoon die geweldige maaltijd moet koken, zelfs al is het alleen maar voor jou, trek je favoriete outfit aan, koop bloemen en vier de liefde die je voor jezelf voelt, want die liefde vertroebelt vaak als je focust op wat je net niet hebt."