In de VS nemen een aantal bedrijven vandaag deel aan de actie "No Immigrants Day". Doel is duidelijk maken hoe belangrijk immigranten zijn voor de economie. "Door van het werk weg te blijven, laten we zien dat we hier echt wel het verschil maken."

In de VS nemen een aantal bedrijven vandaag deel aan de actie "No Immigrants Day". Doel is duidelijk maken hoe belangrijk immigranten zijn voor de economie. "Door van het werk weg te blijven, laten we zien dat we hier echt wel het verschil maken."