Volgens Roels is er een groot verschil tussen de perceptie van Trudeau in het buitenland, en welk beeld de Canadezen van hem hebben. "Buitenlandse media zien in Trudeau een zuivere held, die bepaalde waarden en normen verdedigt. Kijk maar hoe hij voor CETA heeft gevochten, of hoe hij eigenhandig vluchtelingen verwelkomt in zijn land. Dat beeld is zorgvuldig gecreëerd door zijn entourage en vertoont vrij weinig barsten", zegt Roels. "De vergelijking met tegenpool Trump versterkt dat imago nog."

In eigen land wordt Trudeau na anderhalf jaar premierschap nog steeds breed gedragen door zijn bevolking, al is er sinds zijn aantreden wel iets veranderd. "Volgens de laatste peilingen geniet hij de steun van 67% van de Canadezen, lang niet slecht. Maar in eigen land is hij eerder een klassieke politicus, en een pragmatische premier dan een rockster. In dat beeld zitten intussen enkele barsten: zo heeft hij zijn verhoopte kieshervorming - een van zijn verkiezingsbeloften - moeten intrekken. En in de contacten met de VS draait het volgens de Canadezen te veel om de handel en te weinig over de rest."