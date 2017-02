"Of Geert Wilders de grootste wordt, is helemaal niet zeker", zegt André Krouwel in "De ochtend" op Radio 1. "Hij is aan het duikelen in de peilingen." De Peilingwijzer leert ons dat de rechts-populistische en islamofobe PVV 24 à 28 zetels in de Tweede Kamer zou binnenrijven, mochten er nu verkiezingen zijn. Dat is nauwelijks meer dan de 22 à 26 zetels die de rechts-liberale VVD van premier Mark Rutte worden toegedicht. De oorzaak voor de daling van de PVV? Sommige analisten hebben het over de negatieve media-aandacht van de laatste weken, anderen over de zinloosheid van stemmen op een partij die toch niet gaat regeren.

"Stel je voor dat de PVV de grootste wordt", probeert Krouwel te analyseren. "Niemand wil met Geert Wilders regeren." Enkele dagen geleden nog heeft premier Rutte duidelijk herhaald dat er nul procent kans is dat hij met Wilders in zee gaat. Volgens Krouwel zijn VVD en CDA eventueel nog over de streep te trekken, mocht het echt niet anders kunnen, maar een eventuele derde coalitiepartner acht hij uitgesloten.

"Het zal voor Geert Wilders niet gemakkelijk zijn om de verkiezingen te winnen, twee of drie coalitiepartners te vinden, daarna een regeerakkoord te krijgen en dan ook nog eens goede ministers te rekruteren", denkt Krouwel. "Ik denk dat het volstrekt onmogelijk is voor Wilders om dat te doen. Maar goed: we dachten ook allemaal dat de Heer Trump nooit president van de Verenigde Staten zou worden."