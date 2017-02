Gutman :“Trump is even volwassen als een 14-jarige”

De Russen en Trump, het blijft een moeilijk verhaal. Dat bleek vandaag nog nadat er berichten verschenen via CNN en The New York Times dat er tijdens de verkiezingscampagne van Donald Trump contacten waren tussen Russische officials en mensen uit zijn campagneteam. Wat is er aan de hand? En hoe ‘gevaarlijk’ zijn deze gebeurtenissen voor de positie van Trump? Oud-ambassadeur van de Verenigde Staten Howard Gutman geeft ons zijn ongezouten mening over Trump.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Gutman :“Trump is even volwassen als een 14-jarige”

De Russen en Trump, het blijft een moeilijk verhaal. Dat bleek vandaag nog nadat er berichten verschenen via CNN en The New York Times dat er tijdens de verkiezingscampagne van Donald Trump contacten waren tussen Russische officials en mensen uit zijn campagneteam. Wat is er aan de hand? En hoe ‘gevaarlijk’ zijn deze gebeurtenissen voor de positie van Trump? Oud-ambassadeur van de Verenigde Staten Howard Gutman geeft ons zijn ongezouten mening over Trump.