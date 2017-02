Aanleiding van de onrust in Parijs en elders in Frankrijk is een politieactie op 2 februari in de Parijse banlieue Aulnay-sous-Bois. Daarbij werd Théo, een zwarte jongeman van 22 jaar oud, opgepakt door de politie. Dat verliep niet zonder geweld. Théo beweert dat een agent hem verkracht heeft met zijn matrak.

De betrokken 27-jarige agent is in verdenking gesteld voor verkrachting, maar ontkent dat hij de jongeman verkracht heeft. Volgens de agent was Théo erg weerspannig en probeerde hij de jongen uit evenwicht te brengen door met een wapenstok op diens benen te slaan.

Toen de opgepakte jongeman in het commissariaat begon te klagen over pijn in de billen, trok de agent naar eigen zeggen de broek van Théo naar beneden om te kijken of er iets aan de hand was. "Ik zag een bloedende wonde, maar ik heb geen idee hoe die is ontstaan", aldus de betrokken agent. Dokters in het ziekenhuis hebben nadien een anale wonde van 10 centimeter diep vastgesteld bij Théo (Foto onderaan artikel: president Hollande bezoekt Théo in het ziekenhuis).