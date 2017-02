Puzder lag al een tijdje onder vuur voor tal van zaken. Hij had zijn hoorzitting in de Senaat al vier keer uitgesteld om de toelichting over zijn financiële toestand in orde te krijgen.

Hij heeft toegegeven dat hij een dienstbode zonder papieren in dienst heeft gehad, en hij heeft gewerkt onder de begeleiding van een beruchte advocaat van de georganiseerde misdaad.

Voorts is de ex-vrouw van Puzder in de jaren 90 anoniem in de tv-show "Oprah" verschenen om te spreken over geweld binnen het huwelijk, en documenten uit zijn echtscheidingszaak die gisteren openbaar werden gemaakt, bevatten bijkomende beschuldigingen van mishandeling.

De druppel die blijkbaar heeft doen overlopen, is dat fastfoodketen CKE vorige week aangeklaagd is in Californië voor een illegaal plan om managers van restaurants te beletten van vestiging te wisselen. Als dat bewezen zou worden, staat er een boete op van 1 miljoen dollar en tot tien jaar celstraf.

In een mededeling aan de Washington Post en Fox News schreef Puzder: "Hoewel ik niet zal dienen in zijn administratie, steun ik de president en zijn team van grote kwaliteit volledig".

Chuck Schumer, de leider van de Democratische Partij in de Senaat, noemde Puzders terugtrekking "een overwinning voor de Amerikaanse arbeider", en zei dat hij nooit genomineerd had mogen worden. "Het feit dat iemand die zo tegen arbeid is, zelfs maar genomineerd was, toont aan dat president Trump helemaal anders is dan tijdens zijn campagne", zo zei Schumer in een verklaring. "Als Trump echt wil opkomen voor de arbeiders, kiest hij een nieuwe kandidaat die opkomt voor de rechten van de arbeiders in plaats van ze te onderdrukken."

Het intrekken van de kandidatuur van Andy Puzder is een nieuwe tegenslag voor president Donald Trump, die al eerder problemen had met het invullen van topfuncties. Zo moest vicepresident Mike Pence al de beslissende stem uitbrengen om Betsy DeVos benoemd te krijgen als minister van Onderwijs, omdat er in de Senaat 50 stemmen voor en 50 stemmen tegen waren. Dat was nog nooit eerder gebeurd bij een nominatie van een minister. En gisteren nog stapte veiligheidsadviseur Michael Flynn op vanwege ongeoorloofde contacten met Rusland en het feit dat hij daarover gelogen heeft.