Op een persconferentie zei Trump dat de uitdagingen in verband met de veiligheid voor Israël enorm zijn, niet in het minst door het kernprogramma van Iran en het "vreselijk slechte akkoord" dat onder Obama met dat land gesloten is. Hij zei ook dat Israël onfair behandeld wordt door de Verenigde Naties en dat hij dat verwerpt.

Hij zei dat Israël en de VS dezelfde waarden delen en dat de band tussen beide landen onverbreekbaar is. "De Verenigde Staten zullen de vrede aanmoedigen en een echt grootse vredesovereenkomst", zo zei Trump.

In de vragenronde na de persconferentie zei Trump dat hij graag zou zien dat Netanyahu "zich een beetje zou inhouden" in verband met het bouwen van nieuwe nederzettingen. Over een eventuele tweestatenoplossing, wat tot nog toe steeds de officiële positie van de VS geweest is, zei Trump dat hij gelukkig is met om het even welke oplossing waarmee Israël en de Palestijnen gelukkig zijn.