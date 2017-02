De civiele bescherming in Rome heeft vandaag de raming van de schade bekend gemaakt. De schatting is ook overgemaakt aan de Europese Commissie om financiële steun uit het solidariteitsfonds te krijgen. Dat fonds van de Europese Unie is opgericht om landen te steunen die door natuurrampen zijn getroffen.

Italië heeft wel al een voorschot van 30 miljoen euro gekregen, maar het land probeert de hoge kosten voor de aardbevingen én de vluchtelingencrisis ook in te roepen als uitzonderlijke omstandigheden, om bij Europa een versoepeling te krijgen op het maximaal toegestane begrotingstekort.

De aardbevingenreeks begon op 24 augustus vorig jaar in de regio's Lazio, Marche, de Abruzzen en Umbrië. In augustus vorig jaar kwamen bijna 300 mensen om het leven. Sindsdien bleef de aarde beven in het gebied, zo waren er ook in oktober en november aardbevingen. In januari raakte nog een hotel bedolven door een lawine in de Abruzzen, waarbij 29 mensen om het leven kwamen. De lawine was veroorzaakt door vier aardbevingen.