Agent duikt net op tijd weg voor aanstormende wagen

In Spanje is een agent nipt ontsnapt aan een ernstig ongeval. De man waarschuwde automobilisten voor een lichte aanrijding toen plots een voertuig zijn richting uitkwam. Hij kon net op tijd over de vangrail springen om zichzelf in veiligheid te brengen.

yt

Agent duikt net op tijd weg voor aanstormende wagen

In Spanje is een agent nipt ontsnapt aan een ernstig ongeval. De man waarschuwde automobilisten voor een lichte aanrijding toen plots een voertuig zijn richting uitkwam. Hij kon net op tijd over de vangrail springen om zichzelf in veiligheid te brengen.