Justin Trudeau? Voor Trumps woordvoerder is het "Joe"

What's in a name? De woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer vertelde aan de pers over het geslaagde bondgenootschap tussen de VS en Canada. De premier van Canada, Justin Trudeau, werd evenwel "Joe" genoemd door de woordvoerder.

