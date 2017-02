De voorbije week waren er problemen ontstaan in de dubbele noodafvoer van de dam. Het was 50 jaar geleden dat een van die kanalen opnieuw in gebruik moest worden genomen. Hulpverleners hebben met man en macht gewerkt om die stukken weer te versterken, en om zoveel mogelijk water weg te krijgen om de druk op de dam te verminderen. Per seconde hebben ze zo'n 3 miljoen liter kunnen laten wegvloeien. Dat zette overigens veel druk op de revier Feather beneden in de vallei, waar er hier en daar overstromingen waren (foto onder).

De druk is voorlopig van de ketel. Volgens Brad Alexander, de woordvoerder van het ministerie van noodsituaties in Californië, is de situatie in Oroville nu "stabiel". Het meer zou nu een stijgingsmarge van 15 meter hebben voor het opnieuw zijn volle capaciteit bereikt van 274 meter. Maar dat is nog niet het einde van het verhaal. Het kan opnieuw gaan regenen of sneeuwen - er wordt een flinke temperatuursdaling verwacht.