Valentijn in “de stad van de liefde”

Valentijn gaat niet onopgemerkt voorbij in “de stad van de liefde”, Parijs. Koppels uit Parijs, uit de rest van Frankrijk en uit de hele wereld bezegelen hun liefde door een hangslotje aan de relingen te bevestigen langs de oevers van de Seine. Wie een mooi valentijnsgeschenk zoekt, komt zeker aan zijn (of haar) trekken bij een van de vele chocolatiers en banketbakkers die de Franse hoofdstad rijk is.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Valentijn in “de stad van de liefde”

Valentijn gaat niet onopgemerkt voorbij in “de stad van de liefde”, Parijs. Koppels uit Parijs, uit de rest van Frankrijk en uit de hele wereld bezegelen hun liefde door een hangslotje aan de relingen te bevestigen langs de oevers van de Seine. Wie een mooi valentijnsgeschenk zoekt, komt zeker aan zijn (of haar) trekken bij een van de vele chocolatiers en banketbakkers die de Franse hoofdstad rijk is.