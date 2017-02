Niet alle Britten waren daar enthousiast over. Zo tekenden de voorbije weken meer dan 1,8 miljoen Britten een petitie waarin ze opriepen om het bezoek van Trump af te zeggen of er alleszins geen staatsbezoek van te maken. Als een petitie ondertekend wordt door 100.000 mensen, moet het Britse parlement zich over die kwestie buigen en moet de regering daarop een antwoord geven.

Dat antwoord is er nu: de regering-May zal het bezoek van Trump zoals gepland laten doorgaan en er is geen sprake van afzwakking van het staatsbezoek. Officieel zijn de relaties tussen Londen en Washington erg belangrijk. Dat klopt ook, want door de geplande brexit -uittrede uit de Europese Unie- moet het VK dringend op zoek naar nieuwe handelspartners en Donald Trump had zich eerder bereid getoond om de Britten op dat vlak bij te staan.

Hij heeft zich overigens opvallend lovend uitgelaten over de brexit en vindt het prachtig als nog meer EU-lidstaten uit de Unie zouden stappen. Dat heeft dan weer de woede opgewekt van veel Europese politici.

Overigens is er in Groot-Brittannië ook nog een andere petitie die in het parlement besproken moet worden. Zo hebben 310.000 Britten een petitie ondertekend in steun van een staatsbezoek door Trump. Die petitie kreeg vooral steun nadat Trump een -intussen mislukt- inreisverbod had uitgevaardigd voor mensen uit zeven overwegend islamitische landen.