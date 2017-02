Dat is geen toeval, want het vertrouwen van de Amerikaanse kiezer in de eigen instellingen en in de democratie in de Verenigde Staten is gezakt tot een extreem laag peil. Dat verklaart waarom veel Amerikaanse en Britse, maar ook kiezers elders in het Westen zich steeds meer afzetten tegen het bestel.

Het gaat overigens niet om een typisch Amerikaans fenomeen, want in het algemeen is het democratisch gehalte van staten het afgelopen jaar afgenomen, vooral dan in de VS, in Latijns-Amerika, Noord-Afrika en het Midden-Oosten en Zwart-Afrika.

Ongeveer de helft van de wereldbevolking leeft in een democratisch land, de rest in autoritaire systemen, waaronder China als grootste. Wel zijn steeds meer landen aan het verschuiven van "volledige democratie" naar "gebrekkige democratie" en in de laatste categorie prijken nu de VS en België.

In Azië is democratie de voorbije jaren in opmars, maar vorig jaar was er een stagnatie. Latijns-Amerika lijkt dan weer te bekomen van een decennium van links-populistische politieke leiders naar meer gematigde. In zowat alle Arabische landen gaat het politieke gehalte achteruit en het rapport spreekt dan ook van een "Arabische Winter".