Volgens de regeringsbron zou Kim Jong-nam gisteren vermoord zijn. Volgens de Zuid-Koreaanse televisiezender Chosun is de 45-jarige man vergiftigd door twee onbekende vrouwen in de internationale luchthaven in Kuala Lumpur. De vrouwen zouden daarna weggevlucht zijn met een taxi.

De luchthavenpolitie in Kuala Lumpur bevestigt dat er gisteren inderdaad een veertiger uit Korea onwel is geworden in de luchthaven, en dat de man onderweg naar het ziekenhuis is overleden. De politie heeft naar eigen zeggen echter geen informatie over de identiteit van de man..

Kim Jong-nam leefde al sinds 2001 in quasi-ballingschap in het Chinese Macao, nadat hij geprobeerd had om met een vals paspoort Japan binnen te geraken om er Disneyland te bezoeken. Vóór dat voorval werd hij beschouwd als een mogelijke opvolger van zijn vader, Kim Jong-il.

Kim Jong-nam liet zich sinds zijn verbanning meermaals negatief uit over de politiek in Noord-Korea. Toen zijn halfbroef Jong-un in 2011 zijn vader opvolgde, verklaarde Jong-nam aan een Japanse krant dat hij zich tegen die dynastieke opvolgingsprocedure verzette.