Verhofstadt doet voorstellen EU-hervorming uit de doeken

In het Europees parlement in Straatsburg heeft Guy Verhofstadt zijn voorstellen uit de doeken gedaan voor een grondige hervorming van de Europese Unie. Verhofstadt, de fractieleider van de liberalen in het Europees parlement, wil een afgeslankte Europese Commissie.

