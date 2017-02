Met het vertrek van Groot-Brittannië beleeft de Europese Unie de diepste crisis in haar bestaan. Ook in vele andere lidstaten zijn populistische en nationalistische bewegingen in opmars. Ze krijgen schouderklopjes uit Washington, waar het aantreden van Donald Trump het traditionele partnerschap met de Verenigde Staten op losse schroeven heeft gezet. "Brexit, Trump, Poetin: er zijn meer dan genoeg redenen om de Unie te hervormen", betoogde Verhofstadt.

Want volgens de Belgische oud-premier is het een misvatting dat een sterke Europese Unie en natiestaten niet samen kunnen, of dat mensen gewoon tegen Europa zijn. Wel wenden steeds meer kiezers zich af van het Europese project omdat de Unie steeds "too little" en "too late" heeft gereageerd op de vele crisissen die het voorbije decennium op het continent zijn afgekomen: de financiële crisis, de economische recessie, de vluchtelingencrisis...