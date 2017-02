De pagina waarop de poster te verkrijgen was, werd zondagavond snel verwijderd van de website van de Library of Congress, maar intussen circuleerden al heel wat foto's van de typo. De bibliotheek zelf heeft nog geen commentaar gegeven en het is ook niet duidelijk of de instelling nog met een gecorrigeerde versie komt. Op de website van de ontwerper staat wel een goedkopere versie van de poster te koop, zónder spelfout.

Wie verantwoordelijk is voor de spelfout is niet geweten. President Trump zelf zal er allicht voor niets tussen zitten, maar het is in elk geval niet de eerste blunder die in de entourage van Trump wordt gemaakt. Zo tweette Trump eerder een foto van zijn inauguratie met de verkeerde datum op geprint. Afgelopen zondag plaatste de Republikeinse Partij dan weer een quote van Abraham Lincoln op Twitter, ter gelegenheid van de geboortedag van de oud-president. Alleen is die quote nooit uitgesproken geweest door Lincoln. En ter voorbereiding van het bezoek van de Britse premier Theresa May drie weken geleden had het Witte Huis het in een memo over Teresa May. Het wegvallen van de "h" bleek niet zo onschuldig, want de bijna-naamgenote van de Britse eerste minister blijkt een pornoactrice te zijn.