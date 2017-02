Bus in Taiwan raakt van de weg en kantelt: 32 doden

In Taiwan zijn zeker 32 mensen omgekomen bij een ongeluk. Het ongeluk gebeurde op een snelweg in de buurt van de hoofdstad Taipei. De toeristen kwamen terug van een uitstap om kersenbloesems te gaan bekijken. Hoe het ongeluk gebeurd is, is niet duidelijk.

yt

Bus in Taiwan raakt van de weg en kantelt: 32 doden

In Taiwan zijn zeker 32 mensen omgekomen bij een ongeluk. Het ongeluk gebeurde op een snelweg in de buurt van de hoofdstad Taipei. De toeristen kwamen terug van een uitstap om kersenbloesems te gaan bekijken. Hoe het ongeluk gebeurd is, is niet duidelijk.