Flynn wordt ad interim vervangen door Keith Kellogg. Flynn kwam in opspraak door contacten met de Russen. Hij zou nog tijdens het presidentschap van Obama met de Russische ambassadeur in Washington gesproken hebben over de sancties tegen Rusland.

In een verklaring zegt Flynn dat contacten met buitenlandse diplomaten, ambassadeurs en ministers noodzakelijk zijn voor een goede machtsoverdracht. Het gaat om "standaardprocedures" in een machtsoverdracht van deze orde, aldus Flynn. Maar hij voorzag president Trump en vicepresident Mike Pence van onvoldoende informatie over de contacten die hij had met de Russische ambassadeur. "Ik heb mij uitdrukkelijk verontschuldigd bij de president en vicepresident en zij hebben mijn verontschuldigingen aanvaard", zegt Flynn.

Het vertrek van Flynn komt er binnen een maand na zijn aantreden als topadviseur van Trump. Volgens bronnen zou het ministerie van Justitie het Witte Huis weken geleden al gewaarschuwd hebben dat Flynn kwetsbaar zou zijn voor chantage door het contact dat hij met de Russische ambassadeur zou hebben gehad. Op dat moment was Flynn nog niet in functie.