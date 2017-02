Het is niet de eerste keer dat Valentijn een banvloek krijgt van geestelijken of lokale overheden in Pakistan. De voorbije jaren was dat ook al het geval in Peshawar en andere plaatsen. In de praktijk veegden veel Pakistaanse koppels echter hun voeten aan die verboden.

Conservatieve kringen ergeren zich al langer over de introductie van internationale gewoonten zoals Kerstmis, het hindoefeest Diwali of andere activiteiten.

Pakistan staat niet alleen. In Iran, Saudi-Arabië en Maleisië is het openlijk vieren van Valentijn strafbaar, net als het geven van pralines, hartjes of bloemen. Toch hebben veel koppels ook daar manieren gevonden om verbodsregels te omzeilen.

In Indonesië, het land met de grootste moslimbevolking, storen conservatieve moslimgeestelijken zich al langer aan Valentijn, maar enkel in de autonome regio Aceh in het noorden van Sumatra is er een echt verbod.

Het gaat niet enkel om landen met een moslimmeerderheid. In India voeren radicale hindoes al jarenlang een campagne tegen Valentijn, ook zonder al te veel succes.