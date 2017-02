Die aanvallen vonden plaats in het oostelijke deel van de grootstad Aleppo die toen nog in handen was van de Syrische rebellen. Meer nog, HRW ziet een duidelijk patroon waarbij chloorgas vanuit helikopters werd gedropt op rebellenbolwerken net voor het Syrische leger een offensief tegen die gebieden inzette.

HRW maakt melding van minstens acht aanvallen met chloorgas, waarbij negen burgers werden gedood. Onder hen zijn er vier kinderen en in totaal werden 200 burgers gewond bij de aanvallen.

Dat betekent volgens HRW dat het Assad-regime opnieuw een belangrijke inbreuk heeft gepleegd tegen de Conventie tegen Chemische Wapens uit 1993. Chloorgas wordt weliswaar niet beschouwd als een chemisch wapen omdat het in de industrie gebruikt wordt, maar de conventie verbiedt uitdrukkelijk het gebruik van alle chemische stoffen als wapen. Als chloorgas in grote hoeveelheden wordt ingeademd, is het dodelijk.