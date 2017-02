Emmanuel Macron, een voormalig minister van Economie onder president François Hollande, is op dit moment koploper in de peilingen. Hij zou de eerste ronde van de presidentsverkiezingen verliezen aan Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National, maar in de tweede ronde zou Macron overtuigd winnen, aldus de peilingen.

Macron is een verrassing. Hij was minister onder Hollande, maar is geen lid van de socialistische partij. Macron heeft zijn eigen centrumbeweging En Marche! die pro-Europees en voor de vrije markt is.

Voormalig premier François Fillon, de kandidaat van de centrumrechtse Les Républicains, was tot voor kort koploper, maar een schandaal rond hoge vergoedingen voor zijn vrouw, hebben zijn kansen fors geschaard.

Daarop is Macron in de peilingen naar voor geschoten als de belangrijkste tegenkandidaat voor Marine Le Pen. Ook veel geldschieters zijn van Fillon overgestapt naar Macron.

Rusland onderhoudt nauwelijks verholen banden met extreemrechtse groepen in Europa zoals het Front National, maar ook met Geert Wilders in Nederland en andere populistische partijen. Het zou de bedoeling zijn om de eurokritische populisten een steuntje in de rug te geven en zo de EU-lidstaten te verzwakken en tegen elkaar uit te spelen. Het hoofddoel daarbij zou het beëindigen zijn van de EU-sancties tegenover Rusland wegens de bezetting van het Oekraïense schiereiland Krim.