Blijkbaar had Irak lucht gekregen van de bijeenkomst en enkele F-16's hebben daarop een bombardement uitgevoerd tegen het huis waar de bijeenkomst aan de gang was. Volgens Irak zijn daarbij 13 leiders van IS gedood. Die worden ook bij naam genoemd.

Volgens sommige bronnen zou ook IS-leider al-Baghdadi zelf in het huis aanwezig geweest zijn, maar hij wordt niet genoemd bij de doden. Mogelijk had hij de vergadering al verlaten om het ogenblik van de luchtaanval. Bij dezelfde aanval zouden ook nog drie andere bolwerken van IS gebombardeerd zijn en daarbij zouden in totaal 64 leden van de terreurgroep gedood zijn.