Noord-Koreaanse staatszender enthousiast over langeafstandsraket

Op deze beelden van de Noord-Koreaanse staatstelevisie is te zien hoe een Pukguksong-2 langeafstandsraket wordt getest. Het gaat om de eerste ballistische raketlancering van Noord-Korea sinds het aantreden van de Amerikaanse president Trump in november. De test, die volgens Pyongyang “met succes” is uitgevoerd, is door de rest van de wereld veroordeeld. De lancering werd met het gebruikelijke enthousiasme becommentarieerd door de presentatrice van het Noord-Koreaanse televisiejournaal.

