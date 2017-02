Venetiaanse carnaval start met fabelachtige waterstoet

Gisteravond is in Venetië het carnaval officieel begonnen. Dit jaar staat alles in het thema van de onderwaterwereld. De feestelijkheden duren nog tot het einde van de maand.

