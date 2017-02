Steinmeier volgt Joachim Gauck op, die wegens zijn leeftijd -hij is 77- afziet van een tweede ambtstermijn. De verkiezing van Steinmeier is geen verrassing: de regeringspartijen CDU/CSU en SPD waren in november al overeengekomen dat ze hem zouden steunen. Vanmiddag kreeg hij 931 stemmen van de 1.239 geldige in het parlement, en werd daarmee meteen in de eerste ronde verkozen.

Steinmeier (61) is een van de populairste politici van Duitsland. Zowel in binnen- als buitenland geniet hij respect. Hij leerde het politieke vak van Gerard Schröder, voor wie hij werkte als kabinetschef. Onder Angela Merkel was hij twee keer minister van Buitenlandse Zaken.