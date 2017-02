De Nederlandse minister-president Mark Rutte heeft alvast gereageerd, via het favoriete kanaal van Wilders trouwens. Rutte tweet voor het eerst sinds jaren op zijn persoonlijke account: "Nul procent, Geert. NUL procent. Het. Gaat. Niet. Gebeuren." De tweet verstuurde Rutte met een videofragment uit "Buitenhof". In dat programma liet Rutte in januari nog weten dat de kans dat de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) gaat regeren met de PVV nul is.

Wilders die tegenwoordig campagne voert via Twitter -waar hij de vorige verkiezingen nog op pad ging- was er als de kippen bij om te reageren. "De kiezers zijn de baas in dit land Mark. Voor HONDERD procent", schrijft hij. "En. Niemand. In. Nederland. Gelooft. Jou. Nog."