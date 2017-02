Howard Gutman, een vertrouweling van Barack Obama, was van 2009 tot 2013 Amerikaans ambassadeur in Brussel. Nog altijd verblijft hij een week per maand in ons land. De rest van de tijd brengt hij door "in het land van Donald Trump".

De verontwaardiging over Trumps ban tegen zeven moslimlanden: ze is hem niet vreemd. Maar in "De zevende dag" noemt Howard Gutman de ban ook "een win-winsituatie voor zowat iedereen". Enerzijds voor de immigranten, want de rechter oordeelt dat de ban in strijd is met de grondwet. Anderzijds voor Trump, want zijn kiezers zijn blij met zijn strijd. "Trump wint op politiek vlak, de immigranten op juridisch vlak."