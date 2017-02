Australiërs puffen en blazen: "Nu heb ik alweer een zweetsnor"

Aan de oostkust van Australië doet het veel meer dan zomeren. Een hittegolf houdt de dagtemperaturen al enige tijd boven 40°C. Mens en dier zoeken verkoeling in het water. Voor deze zondag was een hitterecord voorspeld, maar daarover is nog geen duidelijkheid.

