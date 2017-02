Chinese veteraan (78) na 54 jaar weer in zijn thuisland

Wang Qi kwam in 1963 in India terecht en geraakte niet terug. Sinds 1977 vraagt hij herhaaldelijk een visum voor China aan maar zijn aanvraag werd door de Indiase autoriteiten tegengehouden. In 1978 trouwde hij met een Indiase vrouw en stichtte een gezin. In 2009 bezocht zijn neef hem, en stilaan herstelde het contact zich. In 2013 had hij een reispas, maar het duurde tot vandaag tot zijn neef hem kon afhalen in Peking.

