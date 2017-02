Trump: "Rouhani kan maar beter uitkijken"

Een journalist in de Air Force One vroeg hoe de Amerikaanse president de dreigende houding van Hassan Rouhani inschat, waarop Trump zei dat die maar beter op zijn tellen kon passen. Hij liet ook uitschijnen dat hij in verband met het inreisverbod nog een andere pijl op zijn boog heeft. "Mogelijk komen we maandag met een nieuw decreet."

Trump: "Rouhani kan maar beter uitkijken"

