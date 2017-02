Cuba voorziet nu al meer dan één jaar - deels betaald - ouderschapsverlof voor kersverse ouders. Met de invoering van verlof ook voor grootouders willen de autoriteiten het lage geboortecijfer aanpakken. De Cubaanse vrouw krijgt gemiddeld 1,7 kinderen in haar leven. Verschillende factoren liggen aan de basis van dat lage cijfer.

Zo is er de Cubaanse gezondheidszorg. Vrouwen kunnen makkelijk aan anticonceptie raken en abortus is vrij toegankelijk. Daarnaast beginnen meer en meer vrouwen een carrière uit te bouwen waardoor het moederschap wordt uitgesteld. Heel wat Cubaanse vrouwen wachten tot ze de 30 voorbij zijn.

En dan is er nog het demografische aspect: 60.000 tot 80.000 Cubanen wijken elk jaar uit naar het buitenland, onder hen heel wat jonge mensen die hun geluk gaan zoeken in de VS of Europa. Wie achterblijft, zijn de ouderen. Bijna 1/5 van de bevolking is 60 jaar of ouder. De levensverwachting in Cuba ligt op 78 jaar.

Cuba is het eerste Zuid-Amerikaanse land dat grootouders laat profiteren van het verlof. In Argentinië ligt het voorstel alvast op tafel. Het Verenigd Koninkrijk heeft het specifieke verlof voor grootouders (die nog steeds werken), ook ingevoerd.