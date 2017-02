De aardbeving vond plaats in het holst van de nacht. Honderden mensen werden abrupt uit hun slaap gehaald en vluchtten naar buiten. Door de kracht van de beving leden heel wat gebouwen, auto's, wegen en bruggen schade. Ook een landingsbaan van een lokale luchthaven deelde in de brokken. De stroomvoorziening was een tijdlang onderbroken. Minstens zes mensen kwamen om het leven en ruim 120 anderen raakten gewond.

De Filippijnen liggen in de zogenoemde Ring of Fire (Ring van Vuur), een gebied in de Stille Oceaan waar aardbevingen, tsunami's en vulkaanuitbarstingen schering en inslag zijn. Dat komt door een aantal tektonische platen die in de regio bij elkaar komen. Die platen verschuiven wat leidt tot aardbevingen. De smeltende platen geven lava in de aardkorst die omhoog komt met vulkanen en uitbarstingen tot gevolg. Deze keer was er voor de Filipijnen geen tsunami-alarm van kracht.