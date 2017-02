In Japan was er wat ongerustheid ontstaan na enkele uitspraken van de president tijdens de verkiezingscampagne over het militaire engagement van de Verenigde Staten in het gebied rond de Stille Oceaan. Maar Trump stelde de Japanners gerust. De twee hebben vooral gesproken over veiligheid en handel.

Bij de ontmoeting in het Witte Huis was er van die ongerustheid weinig sprake. Beide leiders benadrukten hun warme relatie. "Ik heb hem omhelsd, want dat is hoe we ons voelen. We hebben een zeer goede band, een goede chemie", zei Trump. In de Oval Office heeft de Amerikaanse president naar verluidt enkele keren gezegd tegen zijn Japanse collega dat hij een stevige handdruk heeft.